07 Tem 2021 - 12:26- Gündem G: 07 Tem 2021 - 14:01

Kaan Şensoy cinayetinde baba kararın verilmesini istedi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Kaan Şensoy cinayetinin duruşmasında baba İsmet Şensoy duruşmanın karara bağlanmasını istedi. Kaan Sensoy’un ablası tutuklu sanık Erhan Dalbudak’a “Nasıl kıydın kardeşime” diyerek feryat etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kaan Şensoy cinayetinde baba kararın verilmesini istedi mask

1 Eylül 2020 tarihinde Başiskele’de bulunan evinde ev hapsindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaan Şensoy’un katil zanlısı Erhan Dalbudak polis tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca cinayette adı geçen eski eşi Ezgi Ulugün ve akrabalarının kovuşturmasına yer olmadığına karar verdi. Kaan Şensoy’un cinayetiyle ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Erhan Dalbudak ve Hasan Özden ile Şensoy’un ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada Erhan Dalbudak’ın Kaan Şensoy’u tabanca ile vurarak yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet verdiği ve kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığını vurgulayarak sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık Hasan Özden hakkında ise kasten öldürme suçunu işlediğine dair kesin delil elde edilemediğini vurgulayarak beraatını talep etti.

FERYAT ETTİ

Bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erhan Dalbudak ile Şensoy’un ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Baba İsmet Şensoy adalete güvendiğini belirterek kararın verilmesini istedi. Sanık Erhan Dalbudak, “Karantinaya girmem nedeniyle avukatımla görüşüp savunmamı hazırlayamadım. Yarım saat anca görüşebildim. Bu kapsamda yeniden süre verilmesini istiyorum.” dedi. Baba İsmet Şensoy, tahliye edilen sanık Hasan Özden’in tutuklu yargılanmasını talep etti. Baba Şensoy, olayın planlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek yargılanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti ek süre nedeniyle duruşma 6 Ekim’e ertelendi. Kaan Şensoy’un ablası sanığa “Nasıl kıydın kardeşime” diyerek feryat etti. 

# Kaan Şensoy, Erhan Dalbudak, Ezgi Ulugün, İsmet Şensoy

07 Tem 2021 - 12:26 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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