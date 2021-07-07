07 Tem 2021 - 12:47- Gündem G: 07 Tem 2021 - 12:50

Aşı olanlar da koronaya yakalanabilir

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürdürülürken İngiltere'den aşı olanlar için bir uyarı geldi. Uzmanlar, çift doz aşı olanların da koronaya yakalanabileceğini ve bu kişilerde baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtilerinin görüldüğünü açıkladı.

Aşı olanlar da koronaya yakalanabilir mask

Milyonlarca insanın hayatını etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Virüse karşı üretilen aşılar ile salgının etkisinin azaltılması hedeflendi. Böylece dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı.

AŞI OLANLAR DA KORONAYA YAKALANABİLİR

Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

ÇİFT DOZ AŞI OLANLARDA GÖRÜLEN KORONA BELİRTİLERİ

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler sıralandı. ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.

# koronavirüs, aşı

07 Tem 2021 - 12:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.827 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden  Alikahya’ya beton yol konforu mask
İzmit Belediyesinden  Alikahya’ya beton yol konforu
28 Haziran Mahallesi’ndeki  ağır hasarlı bina yıkılacak mask
28 Haziran Mahallesi’ndeki  ağır hasarlı bina yıkılacak
Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral   mask
Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral  
Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde mask
Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık mask
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık mask
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL