Aşı olanlar da koronaya yakalanabilir

Milyonlarca insanın hayatını etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Virüse karşı üretilen aşılar ile salgının etkisinin azaltılması hedeflendi. Böylece dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı.

AŞI OLANLAR DA KORONAYA YAKALANABİLİR

Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

ÇİFT DOZ AŞI OLANLARDA GÖRÜLEN KORONA BELİRTİLERİ

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler sıralandı. ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.