07 Tem 2021 - 11:10- Kültür-Sanat G: 07 Tem 2021 - 13:00

Leonardo’nun Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi 

Leonardo da Vinci'nin, dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen, 450 milyon 300 bin dolara satılan eseri 'Salvator Mundi' tablosu, Hereke ipek halısına işlendi. Halı firması sahibi Nurhan Ör, 8 ayda 500 bin düğüm atılarak tablonun bire bir çalışmasını, saf ipekten halıya dokuduklarını söyledi.
Leonardo’nun Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi  mask

Körfez'de has ipekten yapılan Hereke halıları, dünyanın dört bir yanına satılıyor. Dokuma tezgahlarında el emeğiyle üretilen ipek halılar, kendine özgü desenleriyle de ilgi çekiyor. İpek halı dokuyanların sayısı geçen yıllara oranla azalsa da burada üretilen ipek halılar dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Bir halı firması, ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Salvator Mundi tablosunu ipek halıya işledi. Tablonun boyutları da olan 45 santimetre genişliğinde ve 66 santimetre yüksekliğinde yapılan halı, çerçeveye alındı.

Hereke’de 4 kuşaktır dokuma tezgahlarında ipek halı üretimi yaptıklarını söyleyen Nurhan Ör, “Son 1,5 yıldır çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ülkeye gelen yabancı misafir olmaması, mağazalarımızın kapalı olması bu süreçte bizi çok etkiledi. Bu süreçte biz de kendimizi geliştirmeye çalıştık özellikle dünya klasiklerinden ürünler yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de 'Salvator Mundi’ tablosu. Bildiğim kadarıyla bu tablo dünyanın en değerli tablosu, bir açık artırmada satın alındı. Bunun üzerine desen çalışması olarak yaklaşık 2,5 ay, dokuma süresi olarak da 8-9 ay yani toplamda bir yıllık bir emeğin ürünü” diye konuştu.

‘SAF İPEK KULLANILARAK 500 BİN DÜĞÜM ATILDI’

Halıda 500 binin üzerinde düğümün bulunduğunu ifade eden Ör, “Ölçü, desen ve resim olarak bire bir yapıldı. Ufak tefek kendi eklemelerimiz var ve santimetre karede 150 düğümle çok özel bir çalışma yaptık. Bu halı tamamen saf ipekten ve yüzde yüz el işçiliğiyle yaptık. Tam anlamıyla bir Hereke halısı oldu. Bu üründe toplamda 500 bin düğümün üzerinde bir çalışma yapıldı” dedi.

‘BİR YILLIK EMEK VAR’

Ör, orijinal tablonun 450 milyon dolara satıldığını belirterek, “Bu halının üzerinde de yaklaşık bir yıllık emek var, baktığınız zaman biz de 4-5 bin dolar bir işçilik ödedik. Küçük bir kar marjıyla satmayı planlıyoruz. Bu tabloya Leonardo da Vinci’nin harcadığı zamandan daha uzun bir zaman harcadığımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

07 Tem 2021 - 11:10 - Kültür-Sanat

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