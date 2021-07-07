Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisinin temeli atıldı  

Başiskele Kullarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Türkiye’nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşlemesi olma özelliği taşıyan tesiste su buharı yöntemi kullanılarak uçucu yağlar elde edilecek. Tesiste ilk etapta 6 Tank 18.000 kg/gün ürün işleme kapasitesi ön görülürken sonraki dönemlerde tank sayısının 24’e çıkarılması ve ürün işleme kapasitesi 72.000 kg/güne çıkarılması planlanıyor. Temeli atılan binanın yapımı devam ederken, makine ekipman ihalesine çıkılacak, inşaat bitiminden hemen sonra ise distilasyon tesisi kurulumu, makine ekipman yerleşimine başlanacak. Önümüzdeki yıl mayıs ayında sürecin tamamlanması hedefleniyor.

BİN DEKAR ALANA BİBERİYE DİKİMİ YAPILDI

Toplam 42 dekar alanı olacak olan tesiste 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan bulunacak. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının yanı sıra tesiste Ürün geliştirme, yeni türlerin denemesi yapılacak olup ayrıca çiftçilerin eğitimlerine yönelik çalışmalar yapılacak. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan TABİP projesi kapsamında ise 94 çiftçi ile sözleşme yapılırken 84 çiftçinin fide dikim işlemleri tamamlandı, 1000 dekar civarı alanda Biberiye dikimi yapıldı. Törende ilk olarak konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Böyle önemli bir yatırımı ilçemize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bizde Başiskele Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu önemli tesisin yapımında, hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KENDİLERİNE YETER HALE GELMELERİNİ İSTİYORUZ

Özlü’nün arından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çiftçimizi kazancını artırmayı hedefliyoruz. Hibe destekleri veriyoruz. Ama bunlar adı üzerinde destektir. Çiftçimizin faaliyetlerini artırmalarını kendi kendilerini yeter hale gelmelerini istiyoruz. Olmayacak şeyleri olacakmış gibi düşünmek yerine, çiftçimizin elde ettiği ürünün daha değerli olmasını aynı zamanda tedarik zincirinin başından sonuna kadar yapılanalım ve ara süreçlerin katma değerlerini artıralım istedik. “SEKA Park şirketimiz bu işlerini merkezine almak için yeniden yapılandırıldı” diyen Büyükakın, “Burada yapacağımız tesis Türkiye’nin en büyüğü olacak. 42 dekarda 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana 16 milyon 500 bin liralık yatırım yapıyoruz. Yeni şeylerin yapılması ayrı bir çaba gerektiriyor. Buradaki genel hedefimiz üretim yapıp çiftçimizin alın terini değerli kılmak istiyoruz. Buranın çiftimizin yarınları için bir umut olduğunu unutmayın. Biz buraya emek verdik sizlerde buraya sahip çıkın. Bu tesisin, bilimsel çalışmaların, Kocaeli tarımına güç katmasını, ülkemize güç katmasını diliyorum” şeklinde konuştu.