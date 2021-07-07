Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen “Geleceğin Kadın Liderleri” programının yeni dönem eğitim başvuruları açıldı. Programa, üniversiteden 2021 yılında mezun olan veya son sınıfa geçmiş, yani 2022 yılında mezun olacak, tercihen burslu okumuş, staj, yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve gelişmelere açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 2 Ağustos’a kadar başvurabilecek. Başvurular www.geleceginkadinliderleri.org sitesinden yapılabilecek.
07 Tem 2021 - 14:56- Ekonomi Güncelleme: 07 Tem 2021 - 14:58
‘Geleceğin Kadın Liderleri’ne başvuru
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen “Geleceğin Kadın Liderleri” programının ye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.