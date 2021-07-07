07 Tem 2021 - 14:56- Ekonomi G: 07 Tem 2021 - 14:58

‘Geleceğin Kadın Liderleri’ne başvuru

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen “Geleceğin Kadın Liderleri” programının ye...
‘Geleceğin Kadın Liderleri’ne başvuru mask

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen “Geleceğin Kadın Liderleri” programının yeni dönem eğitim başvuruları açıldı. Programa, üniversiteden 2021 yılında mezun olan veya son sınıfa geçmiş, yani 2022 yılında mezun olacak, tercihen burslu okumuş, staj, yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve gelişmelere açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 2 Ağustos’a kadar başvurabilecek. Başvurular www.geleceginkadinliderleri.org sitesinden yapılabilecek.
# eğitim, Kadın

07 Tem 2021 - 14:56 - Ekonomi

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