07 Tem 2021 - 14:57- Spor G: 07 Tem 2021 - 14:58

Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor

Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksi yapımı konusunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın finans desteği protokolü imzalandı
Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor mask
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Gölcük Belediyesi, ilçenin spor ve tesisleşme alanındaki gelişimi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, HasaneynYasakdüzü mevkiinde yapmayı planladığı spor kompleksinin önemli bir bölümünün finansmanını sağlayacak protokolün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığını müjdeledi. Başkan Sezer bu projenin de yapılmasıyla seçim beyannamesinde verdiği bir sözü daha yerine getirmiş olacak.

BAŞKAN SEZER TEŞEKKÜR ETTİ

Ankara temasları sonrasında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “HasaneynYasakdüzü mevkiinde yapmayı planladığımız spor kompleksinin önemli bir bölümünün finansmanını sağlayacak protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladık.Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’e, Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz’a hemşerilerim adıma çok teşekkür ederim. İlçemizin spor ve tesisleşme alanındaki gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ayrı çerçeve bu haberin içine

SPORTİF TESİSLEŞMEDE NELER YAPILDI?

-Değirmendere Stadı’nın zemini, tribünleri, soyunma odalarının yenilenmesi,

-Piyalepaşa Mahallesi Niyazi Yıldız Parkı, Kocatepe Vadi Parkı, Atatürk Mahallesi, Şahinler Sitesi yanı, Donanma Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesive Karaköprü Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde bulunan futbol sahalarının zeminlerinin yenilenmesi,

-Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta basketbol sahası yapılması,

-Elmalı ve Narlı Parklarda spor alanları yapılması,

-Hamidiye Futbol Sahası yapılması,

-Selimiye Mahallesi’nde bulunan futbol sahasının zeminin yenilenmesi sonrasında şimdi de Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksinin yapılmasıyla ilçeye önemli bir tesis daha kazandırılmış olacak.

# Sokak

07 Tem 2021 - 14:57 - Spor

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