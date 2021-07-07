Ufuk Öğütveren teşekkür etti

İlimizin deneyimli teknik direktörlerinden Ufuk Öğütveren’in eşi Esin Öğütveren, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçen Esin Hanım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eşinin sağlık durumunu sevinçle karşılayan teknik direktör Ufuk Öğütveren bu süreçte kan temininde yardımcı olan, kendilerini arayan, soran ve yanlarında olan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti. Öğütveren ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlarına, hemşirelerine, sağlık memurlarına ve hastane personeline de şükranlarını sundu.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.