Ufuk Öğütveren teşekkür etti

İlimizin deneyimli teknik direktörlerinden Ufuk Öğütveren’in eşi Esin Öğütveren, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçen Esin Hanım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eşinin sağlık durumunu sevinçle karşılayan teknik direktör Ufuk Öğütveren bu süreçte kan temininde yardımcı olan, kendilerini arayan, soran ve yanlarında olan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti. Öğütveren ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlarına, hemşirelerine, sağlık memurlarına ve hastane personeline de şükranlarını sundu.