07 Tem 2021 - 14:58- Spor G: 07 Tem 2021 - 14:59

Covid’i yenen Avcı sandıkta da rakipsiz
Covid’i yenen Avcı sandıkta da rakipsiz mask

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gebzespor’un olağan genel kurulu bu cumartesi çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Mevcut başkan Recep Avcı’nın tek aday olarak seçime gireceği düşünülüyor. Gebzespor Kulüp derneğinde yapılacak olan genel kurul saat 14.00’te başlayacak. Recep Avcı "Camiamıza yakışan ve tüm camiayı heyecanlandıracak bir kongre hazırlığımız var. Çevre il ve ilçelerden de spor ve siyaset dünyasından misafirlerimiz olacak. Tüm üyelerimizi kongremizde bizlerle olmaya ve hedeflediğimiz şampiyonluk yarışında bizlere destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

07 Tem 2021 - 14:58 - Spor

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