İstikamet Süper Lig

07 Tem 2021 - 14:59- Spor G: 07 Tem 2021 - 15:01

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Sway Otel’de sürdüren Kocaelispor’da teknik kadro, futbolcular ve emekçi personel Erzurum’un havasına alışıyor. Süper lig atmosferi de iyice yoğunlaşıyor

TAKIM UÇUŞA GEÇMEYE HAZIR

2.Lig Play-Off Şampiyonu Kocaelispor, Erzurum palandöken’den tüm Türkiye’ye haykırıyor: Uçuşa geçiyoruz. İlk günlerde kuru hava ve yüksek basıncın etkisi ile baş ağrısı yaşayan takım, bu günlerde antrenmanları daha rahat bir şekilde çıkarmaya başladı. Temposu her geçen gün ardından futbolcular 2 gün çift, bir gün tek antrenman yapıyor. Moralli ve istekli görülen futbolcular Yardımcı Antrenör Turgay Karslı'nın denetiminde çalışırken, rekabet de kızışmaya başlıyor.

 
# Kocaelispor

07 Tem 2021 - 14:59 - Spor

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