İstikamet Süper Lig

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Sway Otel’de sürdüren Kocaelispor’da teknik kadro, futbolcular ve emekçi personel Erzurum’un havasına alışıyor. Süper lig atmosferi de iyice yoğunlaşıyor

TAKIM UÇUŞA GEÇMEYE HAZIR

2.Lig Play-Off Şampiyonu Kocaelispor, Erzurum palandöken’den tüm Türkiye’ye haykırıyor: Uçuşa geçiyoruz. İlk günlerde kuru hava ve yüksek basıncın etkisi ile baş ağrısı yaşayan takım, bu günlerde antrenmanları daha rahat bir şekilde çıkarmaya başladı. Temposu her geçen gün ardından futbolcular 2 gün çift, bir gün tek antrenman yapıyor. Moralli ve istekli görülen futbolcular Yardımcı Antrenör Turgay Karslı'nın denetiminde çalışırken, rekabet de kızışmaya başlıyor.