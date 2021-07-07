Öteki Adaylar’dan Baro’ya 4 maddelik talep

3 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak pandemi tedbirleri kapsamında temmuz ayına kadar ertelenen Kocaeli Barosu’nun 36’ncı Olağan Genel Kurulu, 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel kurul öncesi Av. Talip Kavak, Av. Selda İlgöz ve Av. Hüseyin Akbaş bir araya gelerek “Öteki Adaylar” adı altında baro yönetimine aday olduğunu duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde Öteki Adaylar, Kocaeli Barosu’na taleplerini sıraladı.

ÖTEKİ ADAYLAR’IN TALEPLERİ

* Seçim günü Kocaeli ilçelerinde faaliyet göstermekte olan meslektaşlarımızın ulaşımı için, özellikle kendi özel aracı olmayan meslektaşlarımız da düşünülerek, servis konulması ve servis hizmetinin verileceği saat ve güzergahının duyurulması seçime katılımı arttıracaktır.

* Başkan adaylığı dışında yönetim kurulu ve diğer organlara adaylığını açıklayan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Adaylığını açıklayan tüm meslektaşların özgeçmişleri ile tanıtımının Baro sosyal medya sayfalarında yapılması, oy kullanacak meslektaşlarımızın adayları daha iyi tanımasını sağlayacaktır.

* Neredeyse tüm meslektaşlarımızın takip ettiği Baro sosyal medya sayfalarında aday olan meslektaşlarımıza belli süreli yayın yapma hakkı verilmesi, tüm adayların fikirlerini meslektaşlarımıza anlatma fırsatı verecektir.

* Baro Genel Kurulu’nun, Baro sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması ve yapılacak canlı yayınların önceden duyurusunun yapılması Genel Kurula fiziken katılamayan meslektaşlarımızın da Genel Kurulu takip edebilmesini sağlayacaktır.