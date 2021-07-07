Kocaman: Hüseyin başkanımızın adını yaşatacağız  

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis öncesinde Başkan Mustafa Kocaman, “Bir önceki dönem Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, ilçemizin, belediyemizin ve Kocaelispor camiamızın başı sağ olsun. Hüseyin başkanımızın adının yaşatılması için çalışmalara başladık” dedi.

“YENİ ARAÇ ALINACAK

“5 adet yeni kamyon alındığını” belirten Kocaman, “Tören yapılmadan ilgili müdürlüklere gönderildi. İlçemiz için büyük bir kazançtır. Bu araçlar Arslanbey ve Avluburun yollarının açılması ve tuzlama çalışmalarında ilçemize hizmet edecektir. Araçlardan bir tanesi asfalt yama robotuna dönüştürülecektir” dedi. Öte yandan mecliste, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonunun temin edilmesi ve Balaban Mahallesi taşınmaz alımı da oy birliği ile kabul edildi.

“MEVSİM DENGELERİ DEĞİŞTİ”

Yaşanan yağışlar hakkında Kocaman, “Geçmiş yıllara nazaran büyük bir felaket yaşamadık. Maşukiye Mahallesi’nde sorun yaşandı. Sel baskını olmadı. İnşallah daha kötüsü yaşanmasın. Altyapı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İlçemiz 11 yaşındadır. İlçemize bu yıl sadece 50 Milyon TL’lik altyapı yatırımı yapılmaktadır. Mevsim dengeleri değişti. Geçen yağmurda metrekareye 40 kg yağmur düştü. Ekiplerimiz hazırlıklıydı. Hemşerilerimizin yanında olduk” dedi.