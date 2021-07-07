"Siz yeter ki şampiyon olun !"

Sezon öncesi kampını Erzurum’da sürdüren Kocaelispor’da, takımın konaklayacağı ve antrenmanlarını yapacağı Brunga Tesisleri’nde tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
TEPEDEN TIRNAĞA
1. Lig’deki Kocaelispor’un antrenmanlarını yaptığı ve konakladığı Brunga Tesisleri’nde 24 saatlik tadilat çalışması devam ediyor. Tesis Sorumlusu Tarık Sinan Çakırer işçilerin ve personelin sevk ve idaresini yaparken, eksikliklerle yakından ilgileniyor. Fazlası ile ihtiyacın olduğu sauna başta olmak üzere tepeden tırnağa yenilenen tesisteki eksikliklerin ilk etap kampı bitene kadar tamamlanacağı belirtildi.
BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ
Tesiste dinlenme salonu, doktor odası, masör odası, mutfak, antrenör odası, futbolcu odaları, tesis bahçesi, yemekhane, koridorlar sıfırdan yapılıyor. Özellikle iç dekorasyon standardınıdaha da yukarıya çeken yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun eksikliklerin hızlı bir şekilde giderildiğini belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Yapılan tadilat çalışmalarının 3,5 milyon lirayı bulacağı ifade edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.