07 Tem 2021 - 18:00- Spor G: 07 Tem 2021 - 15:04

"Siz yeter ki şampiyon olun !"

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
"Siz yeter ki şampiyon olun !" mask

Sezon öncesi kampını Erzurum’da sürdüren Kocaelispor’da, takımın konaklayacağı ve antrenmanlarını yapacağı Brunga Tesisleri’nde tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

TEPEDEN TIRNAĞA

1. Lig’deki Kocaelispor’un antrenmanlarını yaptığı ve konakladığı Brunga Tesisleri’nde 24 saatlik tadilat çalışması devam ediyor. Tesis Sorumlusu Tarık Sinan Çakırer işçilerin ve personelin sevk ve idaresini yaparken, eksikliklerle yakından ilgileniyor. Fazlası ile ihtiyacın olduğu sauna başta olmak üzere tepeden tırnağa yenilenen tesisteki eksikliklerin ilk etap kampı bitene kadar tamamlanacağı belirtildi.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Tesiste dinlenme salonu, doktor odası, masör odası, mutfak, antrenör odası, futbolcu odaları, tesis bahçesi, yemekhane, koridorlar sıfırdan yapılıyor. Özellikle iç dekorasyon standardınıdaha da yukarıya çeken yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun eksikliklerin hızlı bir şekilde giderildiğini belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Yapılan tadilat çalışmalarının 3,5 milyon lirayı bulacağı ifade edildi.

# Tahir Büyükakın, Kocaelispor

07 Tem 2021 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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