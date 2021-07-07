Toplam kadro değerimiz: 5.66 milyon Euro

TFF 1. Lig’de güncel kadrolar ve güncel Transfermarkt verileriyle 2021-2022 sezonu 1. Lig ekiplerinin kadro sayıları ve değerleri açıklandı. 11 yıl sonra 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da an itibari ile 30 futbolcu bulunuyor. Kulübün kadro değeri ise 5.66 milyon Euro. İlk sırada Samsunspor, ikinci sırada ise Altınordu bulunuyor.