İYİ Parti Kartepe'de Tamyüksel'e doğum günü sürprizi  

Gün içerisinde İYİ Parti Kartepe İlçe yönetiminden arkadaşları ile birlikte, Ataevler Mahallesi'nde vefat eden Saffet Kaboğlu ve Balaban Mahallesi’nde vefat eden Remziye Karakadılar'ın cenazelerine katılan İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, parti binasında görevli olan partililerin telefonla arayarak parti ile ilgili bir sorun olduğu ve acilen parti binasına gelmesi gerektiğinin söylenmesi üzerine ilçe binasında Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve İlçe Yöneticilerinin sürprizi ile karşılaştı.
TAMYÜKSEL’E ÖZEL PASTA
Peyzaj Yüksek Mimarı olan Tamyüksel'in mesleğine uygun olan materyallerle süslenen pastanın kesildiği doğum günü organizasyonunda partililer Tamyüksel'e, İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında İYİ Parti bayrağını işaret ederek, "Bu bayrak var ya bu bayrak, siz anladınız gerisini" şeklinde söylediği sözün yazılı olduğu bir portresini hediye ettiler. Sürpriz karşısında duygulanan Tamyüksel, “Burası hem 2. ailem hem de 2. evim oldu. İYİ ki varsınız. Bu güzel hediyenizin de hakkını verecek, 2024'te hep birlikte Kartepe Belediyesi’ne İYİ Parti bayrağını asacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.