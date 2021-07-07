07 Tem 2021 - 15:03- Gündem G: 07 Tem 2021 - 15:05

İYİ Parti Kartepe'de Tamyüksel'e doğum günü sürprizi  

Yoğun çalışma programı arasında, yaş gününü dahi unutan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel'e, İlçe Yöneticileri sürpriz bir organizasyonla kutlama yaptı  

İYİ Parti Kartepe'de Tamyüksel'e doğum günü sürprizi   mask

Gün içerisinde İYİ Parti Kartepe İlçe yönetiminden arkadaşları ile birlikte, Ataevler Mahallesi'nde vefat eden Saffet Kaboğlu ve Balaban Mahallesi’nde vefat eden Remziye Karakadılar'ın cenazelerine katılan İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, parti binasında görevli olan partililerin telefonla arayarak parti ile ilgili bir sorun olduğu ve acilen parti binasına gelmesi gerektiğinin söylenmesi üzerine ilçe binasında Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve İlçe Yöneticilerinin sürprizi ile karşılaştı.

 

TAMYÜKSEL’E ÖZEL PASTA

Peyzaj Yüksek Mimarı olan Tamyüksel'in mesleğine uygun olan materyallerle süslenen pastanın kesildiği doğum günü organizasyonunda partililer Tamyüksel'e, İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında İYİ Parti bayrağını işaret ederek, "Bu bayrak var ya bu bayrak, siz anladınız gerisini" şeklinde söylediği sözün yazılı olduğu bir portresini hediye ettiler. Sürpriz karşısında duygulanan Tamyüksel, “Burası hem 2. ailem hem de 2. evim oldu. İYİ ki varsınız. Bu güzel hediyenizin de hakkını verecek, 2024'te hep birlikte Kartepe Belediyesi’ne İYİ Parti bayrağını asacağız” dedi.
# İyi Parti, Kadın
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07 Tem 2021 - 15:03 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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