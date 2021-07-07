07 Tem 2021 - 15:05- Siyaset G: 07 Tem 2021 - 15:08

Cumhur İttifakı Derince’de buluştu

MHP İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize bugüne dek birçok önemli proje kazandırdık ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi

Cumhur İttifakı Derince’de buluştu mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde Cumhur İttifakı’nın uyumunun en güzel şekilde sahaya yansıdığı Derince’de AKP ve MHP teşkilatları çalışmalarıyla örnek oluyor. Sık sık AKP teşkilatları ile bir araya gelerek iki yıllık süreci değerlendiren toplantılar düzenleyen Başkan Aygün, bu kez MHP İlçe Yönetimi ile buluştu. MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve ilçe yönetiminin yer aldığı toplantıda AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Başkan Yardımcısı Ramazan Bostan da hazır bulundu.

TEK GAYEMİZ HALKIMIZA HİZMET

İlçede hizmete sunulan projelerin değerlendirildiği toplantıda Başkan Aygün, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgiler vererek MHP ilçe yöneticilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Cumhur İttifakı çatısı altında ilçeye birbirinden önemli projeler kazandırdıklarını belirten Başkan Aygün, “Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak ilçemize bugüne dek birçok önemli proje kazandırdık ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tek gayemiz halkımıza hizmet etmek. Rabbim bu yolda birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
# proje, AKP, MHP, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret mask
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Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu mask
Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu

07 Tem 2021 - 15:05 Kocaeli/ Derince- Siyaset

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