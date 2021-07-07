Sınavlara ücretsiz hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği Gebze Cumhuriyet Spor Salonu, uygulamalı spor sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Spor salonu ve yüzme havuzu olarak şehirdeki birçok yere spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ikisinin de bir arada olduğu spor kompleksini Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa etti. İçerisinde basketbol ve voleybol sahası olan ayrıca diğer pek çok branşın yapılabilmesine imkan tanıyan spor salonu, vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Birçok imalatı tamamlanan ufak işlerin yanı sıra önümüzdeki günlerde temizliği yapılarak hizmete açılacak olan yüzme havuzu da bölgeye değer katacak.