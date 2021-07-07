TOKİ’den Kocaeli'de 1 milyonuncu anahtar! Erdoğan video konferans yoluyla katılacak...

TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı bu akşam (7 Temmuz Çarşamba) Dilovası Demirciler Mahallesi'nde düzenleyeceği törenle sahiplerine teslim edecek. Saat 17.00'da başlayacak olan 1 Milyonuncu Konut Anahtar törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katılacak. Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor. Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz'de Giresun Bulancak, Ege'de Denizli Bozkurt, İç Anadolu'da Ankara Sincan, Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır Sur, Akdeniz'de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu'da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.