Kocaeli İtfaiyesi’nden Düzce’ye yardım eli

Kocaeli İtfaiyesi, sel felaketi yaşanan Düzce’ye yardım eli uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, temiz içme suyu ve destek sağlamak amacıyla yola çıktı.
HAYATI FELÇ ETTİ
Düzce ve Sakarya’da aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Etkili olan yağışla dereler taşarken tarım arazileri de su altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mahsur kalanlar kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ekipler de yola çıkarak çalışmalara destek verecek.
METEOROLOJİ UYARDI
Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi’ne yönelik uyarılarını tekrarladı. Meteoroloji, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Dünden bu yana devam eden yağışlar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da etkili olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.