Başiskele’de Vektörle Mücadeleye Durmaksızın Devam   

Yaz aylarında su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Vektörle mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan birçok böcek, üreyebilecekleri alanlarda ilaçlanıyor.

HER GÜN İLAÇLAMA YAPILIYOR

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirebilmeleri için her gün farklı noktalarda ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Ekiplerin günlük olarak 16 mahalledeki ana arterler ve caddelerde yaptığı noktalar şöyle:

Fatih Mahallesi – Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Hürler Caddesi

Mehmetağa Mahallesi – Karamürsel Caddesi

Vezirçiftliği Mahallesi – Fakülte Caddesi

Yeşilyurt Mahallesi – Çuhadar Caddesi

Serdar Mahallesi – Selahaddin Eyyübi Caddesi, Pasinler Caddesi

Barbaros Mahallesi – Millet Caddesi, Pınar Caddesi, Atatürk Caddesi

Altınkent Mahallesi – 29 Ekim Caddesi

Döngel Mahallesi – Abdulhamit Caddesi, Atatürk Caddesi

Yeşilkent Mahallesi – Mahmut Çavuş Caddesi

Şehit Ekrem Mahallesi – Ayazma Caddesi, Koca Orman Caddesi

Kılıçarslan Mahallesi – Hürriyet Caddesi

Yeniköy Merkez Mahallesi – Beyoğlu Caddesi

Atakent Mahallesi – Vatan Caddesi, Anayurt Caddesi

Sahil Mahallesi – Harbiş Caddesi, Liman Caddesi

Sepetlipınar Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Başiskele’de vektörle mücadele kapsamında yoğun tempoda çalışan ekipler, ayrıca vatandaşları da bilinçlendiriyor.

Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi uyarılarında bulunuldu. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokmasının önüne geçilmesi de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ekiplerce vatandaşa aktarıldı.