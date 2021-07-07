Başiskele’de Vektörle Mücadeleye Durmaksızın Devam   

Yaz aylarında su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Vektörle mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan birçok böcek, üreyebilecekleri alanlarda ilaçlanıyor.
HER GÜN İLAÇLAMA YAPILIYOR
Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirebilmeleri için her gün farklı noktalarda ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Ekiplerin günlük olarak 16 mahalledeki ana arterler ve caddelerde yaptığı noktalar şöyle:
Fatih Mahallesi – Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Hürler Caddesi
Mehmetağa Mahallesi – Karamürsel Caddesi
Vezirçiftliği Mahallesi – Fakülte Caddesi
Yeşilyurt Mahallesi – Çuhadar Caddesi
Serdar Mahallesi – Selahaddin Eyyübi Caddesi, Pasinler Caddesi
Barbaros Mahallesi – Millet Caddesi, Pınar Caddesi, Atatürk Caddesi
Altınkent Mahallesi – 29 Ekim Caddesi
Döngel Mahallesi – Abdulhamit Caddesi, Atatürk Caddesi
Yeşilkent Mahallesi – Mahmut Çavuş Caddesi
Şehit Ekrem Mahallesi – Ayazma Caddesi, Koca Orman Caddesi
Kılıçarslan Mahallesi – Hürriyet Caddesi
Yeniköy Merkez Mahallesi – Beyoğlu Caddesi
Atakent Mahallesi – Vatan Caddesi, Anayurt Caddesi
Sahil Mahallesi – Harbiş Caddesi, Liman Caddesi
Sepetlipınar Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi
VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ
Başiskele’de vektörle mücadele kapsamında yoğun tempoda çalışan ekipler, ayrıca vatandaşları da bilinçlendiriyor.
Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi uyarılarında bulunuldu. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokmasının önüne geçilmesi de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ekiplerce vatandaşa aktarıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.