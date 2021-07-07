İzmit Belediyesi okul öncesi öğretmeni alacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere yakın zamanda hizmete açacağı kreşlerde görev yapacak okul öncesi öğretmeni alacağını duyurdu. Belediye, üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği ile Çocuk Gelişimi ve Anaokulu Öğretmenliği bölümlerinden mezun, 3-6 yaş arası çocuklarla anlaşabilecek, çocukların bireysel farklılıklarını önemseyen, öğretmeye ve öğrenmeye istekli, değişimi ve gelişimi hayatının bir parçası olarak gören, enerjisi yüksek ve üretken, alternatif eğitim yaklaşımlarına ilgi duyan, ekip çalışmasına uyumlu, hak temelli, dünya vatandaşı olma yönünde perspektife sahip, geçici süreli (5 ay 29 gün) okul öncesi kadın öğretmeni alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

•T.C. vatandaşı olmak,

•En az Meslek Lisesi, Ön Lisans ve Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Anaokulu Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak,

•40 yaşını aşmamış olmak,

•Kocaeli sınırları içerisinde ikamet etmek,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmayan,

•Çocuklarla ilgili bir sektörde deneyimli,

•Analitik düşünme becerisine sahip, araştırmacı yönü gelişmiş, yenilikleri takip eden,

•İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına uyum sağlayabilen,

•Sadece Kadın Personel adayları,

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BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER

•Diploma veya mezuniyet belgesi

•Mesleki yeterlilik belgesi

•İkametgâh

•İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş



Personel alımı için müracaatlar 07.07.2021 – 14.07.2021 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacaktır.



NOT: BEKAS iletişim: 0262 318 00 00 (Dahili:1438/1439/1440/1441)