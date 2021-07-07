07 Tem 2021 - 17:07- Siyaset G: 07 Tem 2021 - 17:12

Gelecek’ten Kocaeli çıkarması

Gelecek Partisi genel merkez kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak teşkilatları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Gelecek’ten Kocaeli çıkarması mask

Gelecek Partisi kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyeleri; Zekayi Doğan ile Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel’in başkanlık ettiği heyet gün boyu İzmit’teydi. Kocaeli teşkilatında il başkanı Ömer Faruk Başaran, İzmit ilçe Başkanı Ömer Uçar, Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, Çayırova İlçe Başkanı Kağan Demirci, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları tarafından karşılanan heyet, partililerle tanışıp sohbet ettiler, istişarelerde bulundular. Heyet sırasıyla; Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.

"ŞİKAYET EDECEK DEĞİLİZ"

Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel ziyaretler sırasında yaptığı açıklamalarda genel merkezce oluşturdukları 18 ayrı ekibin tüm ülke genelinde ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “Pandemi öncesi ve sonrasında hazırladığımız raporları toplumun her kesimiyle paylaştık. Malumunuz üzere ulusal medyada yer bulamıyoruz. Şikayet edecek değiliz. Sahaya indik, kendimizi bire bir görüşmelerle anlatmaya çalışacağız” dedi. Ziyaret ettikleri başkanlara sorunlar ve çözüm önerileri konusunda birer dosya sunan heyet daha sonra İzmit şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gelecek Partisi kurmayları ziyaret ettikleri başkanlara genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun ‘Sistematik Deprem ve Dünya Düzeni’ isimli kitabını hediye ederek, 11 Temmuz Pazar günü Gebze Cumaköy Atlı Spor Kulübü Tesislerinde düzenleyecekleri pikniğe davet ettiler.

# Kadın
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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Gelecek Partisi’nden Demokrat Parti ziyareti
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Gelecek İzmit’e esnaf morali
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07 Tem 2021 - 17:07 Kocaeli- Siyaset

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