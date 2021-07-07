Kandıra Belediyesi’nden ücretsiz psikolog hizmeti

Kandıra Belediyesi Kandıralılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü çatısı altında Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile entegrasyonlu olarak faaliyete geçirilen Psikolojik Danışmanlık hizmetinden yüzlerce kişi yararlandı. Özellikle pandemi döneminde aranılarak psikolojik destek verilen 65 yaş üstü kişi sayısı bin rakamlarını geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Turan, ‘’ Dertler paylaştıkça azalır. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın her şeyden önce bedenen ve ruhsal olarak sağlıklı ve mutlu olmalarını önemsiyoruz. Pandemi döneminde ve sonrasında ‘’ Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık ‘’hizmetimiz personelimiz ve ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız için devam edecek’’ dedi.

3-7 YAŞ GRUBUNA ÖZEL HİZMET

Kandıra Belediyesi psikoloğu Ebru Gülsever Psikolojik Danışmanlık hizmetlerine bugüne kadar çocuk, kadın ve erkek olarak onlarca başvurunun gerçekleştiğini ifade ederken, danışmanlık hizmetlerine başvuran kişilerin sorunlarında, uygulanan çeşitli tedavi tekniklerinin ardından ciddi iyileşmeler görüldüğünü söyledi. Gülsever, 3-7 yaş çocuk grubuna yönelik kardeş kıskançlığı, depresyon, kaygı ve takıntıları, tuvaletini kaçırma problemi, korku durumları, agresif davranış sürekliliği, ölüm yada boşanma durumlarında yaşanan süreçler, üniversite öğrencilerine sınav öncesi psikolojik destek, özgüvensizlik ve sosyal beceri bozukluğu problemlerine yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz’’ dedi.

BİZİMLE PAYLAŞIN ÇAĞRISI

Ergenlik sorunları, sosyal medya bağımlılığı, akran zorbalığı, okula uyum süreci, aile içi çatışmalar, kıskançlık, yetersizlik, aşırı güven, saldırganlık, sınav stresi ile baş etme, okul fobisi, kötü alışkanlılar, disiplin, sınır koyma gibi konular ve çift ve aile sorunları gibi konularda hizmet verdiklerini ifade eden Gülsever, ‘’ Vatandaşlarımızdan dertlerini sıkıntılarını bizimle paylaşmalarını ve dertlerine ortak çözüm bulma yolunda ilk adımı atmalarını bekliyoruz’’ dedi.