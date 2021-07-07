07 Tem 2021 - 17:13- Gündem G: 07 Tem 2021 - 17:15

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "hayvanla cinsel ilişki" ifadesi "hayvana tecavüz, hayvana cinsel istismar" şeklinde değiştirilecek.

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi mask

Son yıllarda hayvanlara karşı yaşanan fiziksel şiddet ve tecavüz olaylarının önlenebilmesi için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

"CİNSEL İLİŞKİ" İFADESİ DEĞİŞECEK

Buna göre, kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak. Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.

TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR TEK TEK BELİRLENECEK

Ayrıca kanun teklifinin 14'üncü maddesinde yer alan, 'Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 10 bin TL idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' ifadesinde sayılan ırklar kanun maddesinden çıkarılacak. Kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından tehlike arz eden hayvanlar tek tek belirlenecek, bir ırk tamamıyla tehlikeli olarak sayılmayacak.

07 Tem 2021 - 17:13 - Gündem

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