Gölcük Belediyesi’nden güzel hizmet

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan 82 gençten 71’inin Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavını kazanması sonrasında, şimdi de Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kursumuza kayıtlar başladı.
SINIRSIZ ÇALIŞMA İMKANI
Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Belediye Spor antrenörleri nezaretinde açılan kursta, üniversitelerin yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen, Branş Sınavları Değerlendirme Parkuru ve Sportif Beceri Koordinasyon Sınavı parkurlarını kurarak, gençlere istedikleri kadar çalışma imkanı sunulacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; “Sınava katılacak gençlerimize şimdiden üstün başarılar diliyorum” dedi.
İLETİŞİM
Öner Akdoğan: 0 530 415 05 44
Aykut Balta: 0 532 340 71 35
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.