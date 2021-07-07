07 Tem 2021 - 20:16- Spor G: 07 Tem 2021 - 20:17

Gölcük Belediyesi’nden güzel hizmet

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan 82 gençten 71’inin Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sı...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gölcük Belediyesi’nden güzel hizmet mask

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan 82 gençten 71’inin Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavını kazanması sonrasında, şimdi de Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kursumuza kayıtlar başladı.

SINIRSIZ ÇALIŞMA İMKANI

Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Belediye Spor antrenörleri nezaretinde açılan kursta, üniversitelerin yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen, Branş Sınavları Değerlendirme Parkuru ve Sportif Beceri Koordinasyon Sınavı parkurlarını kurarak, gençlere istedikleri kadar çalışma imkanı sunulacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; “Sınava katılacak gençlerimize şimdiden üstün başarılar diliyorum” dedi.

İLETİŞİM

Öner Akdoğan: 0 530 415 05 44

Aykut Balta: 0 532 340 71 35

# eğitim

07 Tem 2021 - 20:16 Kocaeli/ Gölcük- Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.827 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sınavlara ücretsiz hazırlık mask
Sınavlara ücretsiz hazırlık
Toplam kadro değerimiz: 5.66 milyon Euro mask
Toplam kadro değerimiz: 5.66 milyon Euro
İstikamet Süper Lig mask
İstikamet Süper Lig
Covid’i yenen Avcı sandıkta da rakipsiz mask
Covid’i yenen Avcı sandıkta da rakipsiz
Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor mask
Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor
Ufuk Öğütveren teşekkür etti mask
Ufuk Öğütveren teşekkür etti
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL