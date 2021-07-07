07 Tem 2021 - 20:27- Spor G: 07 Tem 2021 - 20:28

Batuhan Filiz tarih yazdı!nnmm

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün İzmitli milli yüzücü Batuhan Filiz, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 400 metre serbe...

Erdem ÖVÜÇ
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Batuhan Filiz tarih yazdı!nnmm mask

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün İzmitli milli yüzücü Batuhan Filiz, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı ve tarihi bir başarıya imza attı. 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olan rekortmen yüzücünün kariyerinde çok sayıda şampiyonluk bulunuyor.

BAŞKAN ÇELİK: HAK ETTİ

Yıldızlar Yüzme Kulübü Başkanı Aykut Çelik, Batuhan’ın çok çalışkan bir sporcu olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Batuhan 6 yaşından beri kulübümüzde yüzüyor. 11 yıldır aynı çatı altındayız. Pes etmek nedir bilmeyen bir sporcu. Bu çalışkanlığı ve azmi başarıyı da beraberinde getiriyor. Batuhan aynı zamanda TOHM (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) sporcusu ve antrenmanlarını Ankara’da yaptı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

07 Tem 2021 - 20:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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