07 Tem 2021 - 20:29- Gündem G: 07 Tem 2021 - 20:30

Hürriyet KOİDER ile bir araya geldi “Mücadele veren kadınların yanındayız”

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Dik durmaya çalışan, mücadele veren kadınlara destek olmak için her zaman hazırız” dedi

Hürriyet KOİDER ile bir araya geldi “Mücadele veren kadınların yanındayız” mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Sinem Gülenç, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Nevin Serra Demirkol, KOİDER Kurucu Başkanı Nilgün Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 


KADINLAR ÖNCELİĞİMİZ

Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde özellikle kadınlar ve çocukların önceliğimiz olduğunu söylemiştik. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi ve yapacağımız işleri bu öncelik çerçevesinde oluşturacağımızı belirtmiştik. Bu doğrultuda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müzü hemen hizmete geçirdik. Kadınlara girişimcilik anlamında nasıl destek verebiliriz diye düşündük. Mehmet Ali Paşa’da yakın zamanda açılışını yapacağımız Kadın Girişimciler Merkezi kurduk. Burada kadınlara girişimcilik anlamında destek vererek onların özgüvenini arttıracağız”


İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

“Kentteki kadınların daha fazla desteklenmesi adına İzmit Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymayı arzu ediyoruz. Birlikte dayanışma göstermek, projeler üretmek ve sizlerin sektörlerinize kadın dostu belediye olarak destek vermek istiyorduk. Bu toplantı benim için çok kıymetli. Kadının toplumda daha güçlü yer alabilmesi için her türlü işbirliğine hazırız. Kadın Girişimciler Merkezi’nde de sizlerin tecrübelerinden yararlanarak işbirliği yapabiliriz” 


KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Eğitim, üretim, istihdam ve kültür-sanat alanında beraber iş üretmek ve proje geliştirmek için destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Kapımız her zaman sizlere açık. Sektörde dik durmaya çalışan, mücadele veren kadınlara destek olmak için her zaman hazırız. Her zaman İzmit’in parası İzmit’te kalmalı diyorum. Bu nedenle kentin kadın girişimcilerinden hizmet almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 


FARK YARATMAK İSTEDİK

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Sinem Gülenç, “Kadın Girişimciler Merkezi’nin içerisinde deri, makrome, seramik, çini, hediyelik eşya, keçe, tokat baskı gibi yaklaşık 10 atölye var. Bu projeyle fark yaratmak istedik. Merkezimizde ücretsiz olarak kadın fitness odası, çocuk kütüphanesi, etüt salonu, psikolog ve diyetisyen gibi hizmetlerimiz de var. Bu ayın sonunda büyük bir açılışla faaliyete geçeceğiz. Kadınlar adına Kadın Girişimciler Merkezi’nde sizinle dayanışma içerisinde olmak istiyoruz” 


BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

“İzmit Çarşısı adı altında Good4Trust ile birlikte ücretsiz bir e-ticaret sitesi oluşturduk. 41 üye ile başladığımız oluşum şu anda 120 girişimciyle devam ediyor. Yerel markaların içinde yer aldığı bir sistemle ekonomik döngüyü sağlamak istiyoruz. Sizleri de bu platformda görmek isteriz. izmitcarsisi.org sitesinden üye olabilirsiniz. Yine eylül ayında bir kadın festivali yaparak ve ekim ayından stantların kurulacağı, söyleşilerin yapılacağı İyilik Şenliği adı altında bir etkinlik düzenleyerek kadınlara destek olmayı sürdüreceğiz. 41 Burda AVM’de de her Çarşamba günü kadınlarımız el emeği pazarı kurarak ürünlerini satabiliyor. Bunlar çalışmalarımızdan bazıları. Bizi izlemeye devam edin” dedi. 


BİZE MUTLULUK VERDİNİZ 

KOİDER’in faaliyetleri hakkında Başkan Hürriyet’e bilgi veren Nilgün Yılmaz, “Biz duymak istediğimiz birçok şeyi başkanımızdan duyduk. Ülkemizde kadın girişimciliği çok destek görmesi gereken bir noktada. Bu bakış açınızla bize çok mutluluk verdiniz. İşbirliklerini çok önemsiyoruz. İzmit Belediyesini de evimiz gibi görüyoruz. Yapacağımız çalışmalara başkanımızın da destek vereceğine eminim. İyi ki geldiniz, iyi ki aramızdasınız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, Fatma Kaplan Hürriyet’e girişimci kadınlara verdiği desteklerden ötürü plaket ve çiçek takdim etti.

# Kadın, çocuk, aile, İzmit belediyesi, eğitim, proje, Fatma Kaplan Hürriyet
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07 Tem 2021 - 20:29 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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