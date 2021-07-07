07 Tem 2021 - 20:30- Gündem G: 07 Tem 2021 - 20:31

Modern Hayvan Pazarı  İzmitlileri bekliyor!

Hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu yıl da sürdüren İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İzmitli vatandaşları bekliyor  

Modern Hayvan Pazarı  İzmitlileri bekliyor! mask

20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde çalışmaların hızlandığı ve faaliyetlerin sürdüğü İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda, kurbanlık hayvanlar sahiplerini bekliyor. Hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet verebilmek adına büyük gayret sarf eden İzmit Belediyesi, ulaşım konusunda sorun yaşayan vatandaşların da kurban pazarına rahat bir şekilde gelip gidebilmesi adına ring seferlerine başlatacak. Önümüzdeki hafta başlayacağı açıklanan ring seferleri, İzmit’in merkezi noktalarından vatandaşları yarım saat arayla kurban pazarına götürecek. 


ÇETİNKAYA, “DOLULUK ORANI DAHA ARTTI”

Gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler büyükbaş, küçükbaş, kapalı ve açık olarak faaliyet göstermektedir. Bu Kurban Bayramı öncesi doluluk oranımız geçtiğimiz yıla kıyasla biraz daha fazla. Pazarın kapalı olması hem üretici hem de hayvanlar açısından büyük önem taşıyor. Hayvanlarımız burada ıslanmadan durabiliyor ve üreticilerde daha modern şartlar içerisinde satışlarını gerçekleştirebiliyor” dedi. 


“HEM ÜRETİCİYE HEM ALICIYA HİZMET”

Hayvan pazarına ring seferlerinin başlayacağını belirten Çetinkaya, “İzmit Belediyesi olarak kurban pazarındaki hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Hatta bu hafta itibari ile arabası olmayan ve araç sorunu yaşayan vatandaşlarımız için, kurban pazarına gidip gelebilmeleri adına merkezi noktalardan yarım saatlik aralıklarla servis hizmeti sunacağız. Böylelikle buraya gelmek isteyen tüm vatandaşlarımızın daha kolay ulaşımını sağlamak için elimizden geleni yapmış olacağız” dedi. 


“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ALABİLİRLER”

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na gelen tüm hayvanların tek tek veterinerler tarafından kontrollerinin yapıldığının ve tüm vatandaşların, buraya gönül rahatlığı ile gelerek kurbanlıklarını alabileceklerinin altını çizen Çetinkaya, “Hayvanlarımız buraya gelirken müdürlüğümüze bağlı veterinerlerce tek tek küpeleri, pasaportları, sevk belgeleri ve diğer kontrollerini sağlıyoruz. Bu yüzden tüm vatandaşlarımız, buraya gönül rahatlığı ile gelerek kurbanlıklarını seçip alabilirler” şeklinde konuştu.
# İzmit belediyesi, ulaşım
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Tem 2021 - 20:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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