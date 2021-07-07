Koronavirüs tablosunda radikal değişiklik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakaların açıklanırken kullanılan turkuaz tablonun yerine başka bir tablo kullanacağını söyledi. Koca, Türkiye'nin bundan sonra aşılama için yarışacağını aktardı.

VAKA SAYISI 4 BİN 418 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 924 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.



1. DOZ AŞILAMA ORTALAMA YÜZDE 57, 81'E ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 57. 81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25. 23 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 52 milyon 607 bin 735'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 15 MİLYON 659 BİN 611 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Türkiye'de 35 milyon 883 bin 598 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 15 milyon 659 bin 611 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 1 milyon 64 bin 526 kişiye aşı yapıldı.