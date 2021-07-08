Kocaeli sokaklarını ıhlamur kokusu sardı  

Çiçek açmaya başlayan ıhlamurlar hasat edilmeye başladı. Kilosu 500 TL’ye kadar çıkan ve insan sağlığına sayısız faydası olan ıhlamuru Kocaeliler ise ücretsiz bir şekilde dalından topluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına dikilen ıhlamur ağaçları kente eşsiz bir güzellik katarken kokusuyla da vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

ENFES KOKUSU KENTİ SARIYOR

Büyükşehir tarafından Kocaeli’nin 12 ilçesine dikilen 100 bini aşkın ıhlamur ağacı kente katma değer sağlıyor. Kocaelililer kentte enfes ıhlamur kokusu ile yürüyüş yapma zevkini yaşarken ağaçlara zarar vermeden ıhlamur toplayarak kışa hazırlık yapma imkanı da buluyor.

100 BİN IHLAMUR AĞACI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde birçok farklı türde ağaç toprakla buluştu. Yeşil alan miktarı olarak Türkiye’nin en önemli illerinden biri haline gelen Kocaeli’de, 2021 yılı itibari ile 100 bini aşkın adette ıhlamur ağacı dikildi. Büyüyen ıhlamur ağaçları kentin havasını değiştirdi.

DÜNYADA 30’A YAKIN ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Ihlamur kokusu ağaçların bulunduğu ve yakınındaki alanlara yayılırken vatandaşlar bu muhteşem koku eşliğinde sokaklarda, mesire alanlarında gezinti yapma şansı buluyor. Dünyada 30’a yakın çeşidi bulunan ve Kocaeli’de de birçok türü yetişen ıhlamur ağaçlarının güzel kokusu adeta insana huzur veriyor.

KURUTULARAK KIŞA HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Öte yandan vatandaşlar ıhlamurları kış aylarında hastalıklardan korunmak için kentin birçok noktalarında toplama şansı da buluyor. Vatandaşlar tarafından bu aylarda ağaçlara zarar vermeden toplanan ıhlamurlar kurutularak kışa hazır hale getiriliyor.