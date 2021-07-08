08 Tem 2021 - 09:08- Gündem G: 08 Tem 2021 - 09:09

Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık

Otobüs Garajnda bakımları yapılan otobüsler konforlu ve güvenilir yolculuk sağlarken alınan önlemler sayesinde kirliliğin önüne geçiliyor.

Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarının sağlanması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık’ ve ‘Tasarruf’ anlayışıyla hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor.

TOPLUMSAL ÇEVRE BİLİNCİ’ HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 10 dönüm alanda hizmet veren Otobüs Garajı, Geçici Sıfır Atık Uygulama Projeleri’yle tasarruf sağlıyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla, performansın artması, maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalması ve çalışanların ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olması amaçlanıyor. Sürdürülebilir projeler geliştirerek ‘Sıfır Atık ve Tasarruf’ çalışmalarını uygulayan Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, ‘Toplumsal Çevre Bilinci’ oluşturmayı planlıyor.

ATIK SULAR YENİDEN KULLANILIYOR

Otomatik Araç Yıkama Makinesi ve Su Arıtma Ünitesi ile tüm araçlara günlük temizlik yapılıyor. Oluşan atık sular Arıtma Ünitesi’ne gönderilerek geri dönüşüm uygulanıyor. Tat, koku ve bulanıklık gibi oluşan etmenler giderilerek depolanan atık su otobüs yıkama işleminde tekrar kullanılmak üzere yıkama ünitelerine geri basılıyor.

DOĞANIN ZARAR GÖRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kanal Basınçlı Yıkama Üniteleri ise araç altlarının yıkanarak oluşan atıkların gerekli filtreleme işlemleri yaptıktan sonra İSU İzmit Plajyolu Atık Su Geri Dönüşüm Tesisine entegre edilmesini sağlıyor. Katı ve sıvı yağ kalıntıları, metal aşıntı tozlarının temizlenmesiyle altı suyu kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesi, yangın ve patlamalar gibi olumsuzlukların önüne geçiliyor.

KULLANILMIŞ YAĞLAR BERTARAF EDİLİYOR

Araçtan boşalan kullanılmış yağların toplandığı Yağ Depolama Alanı’nda biriken yağlar alınarak bertaraf tesislerine götürülüyor. Bu yolla yer altı sularının oluşturacağı kirliliği temizleme maliyetinin önüne geçiliyor. Atık Konteyneri’nde de ayrıştırılmış atıklar geçici olarak muhafaza ediliyor.

# ulaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yangın, İSU
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
KO-MEK’ten GTÜ’ye Office Programı eğitimi   mask
KO-MEK’ten GTÜ’ye Office Programı eğitimi  
Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı mask
Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı
Kocaeli sokaklarını ıhlamur kokusu sardı   mask
Kocaeli sokaklarını ıhlamur kokusu sardı  
Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisinin temeli atıldı   mask
Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisinin temeli atıldı  
Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral   mask
Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral  
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi   mask
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi  
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor   mask
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor  
16 yaşında çıktığı gurbet elinden 45 yıl sonra köye dönüş   mask
16 yaşında çıktığı gurbet elinden 45 yıl sonra köye dönüş  
Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor   mask
Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor  
Çatıya asılı kaldı, ekipler zamanla yarıştı   mask
Çatıya asılı kaldı, ekipler zamanla yarıştı  

08 Tem 2021 - 09:08 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.948 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı mask
Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı
Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık mask
Otobüs İşletme’de hedef Sıfır Atık
Kocaeli sokaklarını ıhlamur kokusu sardı   mask
Kocaeli sokaklarını ıhlamur kokusu sardı  
Koronavirüs tablosunda radikal değişiklik! mask
Koronavirüs tablosunda radikal değişiklik!
Modern Hayvan Pazarı  İzmitlileri bekliyor! mask
Modern Hayvan Pazarı  İzmitlileri bekliyor!
Hürriyet KOİDER ile bir araya geldi “Mücadele veren kadınların yanındayız” mask
Hürriyet KOİDER ile bir araya geldi “Mücadele veren kadınların yanındayız”
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL