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Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı

Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizleri yapılıyor

Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada spor egzersizlerine başladı. Pandemi sürecinde çevrim içi olarak yaptırılan egzersizler, normalleşme ile birlikte açık havada da yapılmaya başlandı.

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE EGZERSİZLER AÇIK HAVADA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için, Covid-19 salgını öncesine kadar salonlarda ve açık havada yaptırdığı spor egzersizlerini, tedbirler nedeniyle, salgın sürecinde çevrim içi olarak zoom üzerinden yaptırmıştı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilen kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hâlihazırda çevrimiçi olarak yaptırılan egzersizler, bundan sonraki süreçte açık havada da yapılabilecek.

İLÇELERE GÖRE YERLER VE SAATLER

Açık havada gerçekleştirilecek olan spor egzersizleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde düzenlenecek. İlçelere göre egzersizlerin yaptırılacağı yerler ve saatleri aşağıdaki gibi olup, vatandaşlardan gelecek olan talep üzerine diğer ilçelerde de gruplar oluşturulacaktır.

İzmit: 08:00/09:00, Alparslan Türkeş üst geçidi yanı, Yahyakaptan yürüyüş yolu

İzmit: 08:00, Doğu Kışla parkı Halı saha yanı

Derince: 08:00, 60 Evler Harikalar Sahili çim halı saha

Gebze: 08:00, Yenikent Mahallesi, Ahmet Pembegüllü Parkı

Darıca: 08:00, Askeri Alan, Antik Kafe yanı

Gebze: 08:00, Beylikbağı Stadyumu

Gebze: 08:00, Tatlıkuyu Vadisi

Çayırova: 08:00, Çağdaşkent Mesire alanı

Dilovası: 08:00,Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü Bahçesi

Başiskele: 10:00, Döngel Vadisi Mesire Alanı (Moda pazarı arkası)

Gölcük: 09:00, Değirmendere Sahili, takı stantları yanı

Karamürsel: 08:00, Kayacık Mahallesi, Karamürsel Belediyesi halı saha tesisleri ilerisi

EGZERSİZ PROGRAMI İÇERİĞİ

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi spor egzersizlerinin yanında açık havada düzenlenecek olan programlar, kasların ısınmasına, bedenin uyanmasına yönelik 10 dk’lık egzersizlerle başlıyor. Ardından tüm kas gruplarının dâhil olduğu hareketler, nefes çalışmalarıyla birlikte 30 dakikalık bir süreçle gerçekleştiriliyor. Bu aşamada, hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilen; boyun, sırt ve bel bölgesindeki sıkışıklıkların açılması ve omurganın esnetilmesi hedefleniyor. Bir sonraki aşamada sinir sisteminin rahatlamasına yönelik 10 dk’ lık soğuma ve gevşeme egzersizleriyle program tamamlanıyor.

EGZERSİZLERE KATILMAK İSTEYENLER İÇİN İRTİBAT

Sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplumun meydana gelmesi için yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında obezite ile mücadele ediliyor ve toplumda hareketli yaşam bilinci oluşturuluyor. Proje kapsamında ayrıca diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti verilirken, okul öncesi çocuklar için de programlar düzenleniyor. Çevrimiçi ya da açık alanda yapılan egzersizlere katılmak isteyenler, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 0262 318 27 25 no’lu telefonunu arayabiliyor.

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# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Tem 2021 - 09:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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