TOKİ tarafından inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda düzenlenen "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum konuşmasında, Ankara’da tarihi bir gün yaşadıklarını aktararak, “Bugün, Cumhurbaşkanımızın 2003’te başlattığı konut seferberliğiyle inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim etmenin coşkusunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Kentsel dönüşüm, sosyal konut, tarımköy, afet konutları ve deprem dönüşüm evlerine kavuşacak kardeşlerimiz heyecanlı. Sincan’daki coşkumuz, birazdan bağlanacağımız 7 ayrı bölgemizde; Diyarbakır’la, Kocaeli’yle, Giresun’la, Kars’la, Burdur’la, Denizli’yle tüm Türkiye’yi saracak” diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri, yaşlıları, şehit ve gazi ailelerini, engellileri yeni yuvalarına kavuşturduğunu ifade ederek, “1 milyon konut üretmek gibi dünyada daha önce hiçbir ülkeye nasip olmamış bu büyük başarının yegâne mimarına, milletine sevdalı liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. TOKİ’mizle inşa ettiğimiz; camileriyle, üniversiteleri, okulları, spor tesisleriyle; yurtları, yolları, millet bahçeleriyle tüm yeni yuvalarımız; ülkemiz için, milletimiz için, evlatlarımız için, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 81 ilimize gerçekleştirdiğimiz 300’ün üzerinde ziyaretle; ortaya koyduğunuz şehircilik vizyonunu hayata geçirmenin gayretiyle çalıştık, çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum, millete hizmet yolunda çıkış noktalarının, 1994 yani 94 ruhu olduğunu söyledi.

Bugün, yıllardır küs olduğu medeniyet değerleriyle yeniden barışmış, kaybettiği ruhu tekrar kuşanmış, taşlara ruh veren, verdiği ruhu ise gönüllerle birleştiren bir Türkiye olduğun ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: “AK Parti güneşiyle şehirlerimiz, uzun zamandır unuttukları kişilikleriyle, kimlikleriyle buluştular. 2003 yılında Türkiye’nin en acil ihtiyacı ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği’ dediniz, ilk ve en büyük adımı attınız. Her ne kadar o yıllarda birileri çıkıp yine ‘Türkiye bunu tek başına yapamaz’ dese de; hiçbir dış finansmana ihtiyaç duymadan, aynı anda 81 ilimizde harekete geçildi. 4 bin 400 şantiyemizde, yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle 1 milyon konut ürettik. Nasıl sosyal konutta 1 milyon yeni yuva ürettiysek, kentsel dönüşümle de 1.5 milyon konutu dönüştürdük. Bugün TOKİ’mizle 600 şantiyede, 90 milyarlık yatırımla, 300 bin konut inşa ediyoruz.”