08 Tem 2021 - 09:28- Asayiş G: 08 Tem 2021 - 09:30

Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

İzmit'te kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu.
Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı mask

Yangın, sabaha karşı İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
# itfaiye, Yangın

08 Tem 2021 - 09:28 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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