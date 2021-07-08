Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

Yangın, sabaha karşı İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, sabaha karşı İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.