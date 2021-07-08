Akbank'tan kesinti sonrası flaş 'saat' kararı!

Akbank 8-9 Temmuz tarihleri arasında mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Akbank, bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan dolayı vatandaşlar işlem yapamamıştı. Akbank'tan dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz.

SORUNUN NEDENİ

6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir."