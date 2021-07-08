08 Tem 2021 - 13:20- Ekonomi G: 08 Tem 2021 - 13:21

Mobilya sektöründe hareketli dönem başladı  

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, mobilya sektörüne dair önemli öngörülerde bulundu. Çapan, düğün sezonunun başlaması ve normalleşme süreci ile mobilya alışverişlerinde hareketli bir dönemin başladığını söyledi.   

Mobilya sektöründe hareketli dönem başladı   mask

Pandemi döneminin mobilya da dâhil olmak üzere pek çok sektör üzerindeki etkilerine değinen Levent Çapan, “Yaşanılan bu süreç sebebiyle günlük rutinimiz, alışkanlıklarımız ve hatta hayata bakış açımızda değişiklikler yaşandı. Tüm dünya toplumlarında yaşam şeklinden alışveriş tarzına ve çalışma sistemine kadar pek çok değişim gözlemlendi. Bu durumun bir yansıması olarak online satışlarımızda önemli ölçüde artış oldu. Normalleşme sürecinin başlaması ile mağazalarda hareketli dönem yaşanıyor.

EVLİLİK SEZONU

Bu kritik sürecin atlatılması ve yasakların hafifletilmesiyle birlikte, biriken talebi karşılamak için yoğun bir döneme giriyoruz. Özellikle evlilik sezonun gelmesi ile mobilya sektörünü daha hareketli günlerin beklediğini söyleyebiliriz” dedi. Evinizin dekorasyonu için ihtiyacınız olan her şeyi aynı çatı altında sunan, tasarladığı mekanlara konforlu ve estetik bir bütünlük getiren Tepe Home’un birinci sınıf malzeme ve işçilik ile ürettiği modüler çözümler sunan ve her zevke hitap eden ürünlerine mağazalarından veya www.tepehome.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

08 Tem 2021 - 13:20 - Ekonomi

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