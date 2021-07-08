Allianz Türkiye, 18 yaş altını BES ile buluşturuyor

Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan yasal düzenlemeyle 18 yaşından küçük bireylerin, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmasının önündeki engeller kalktı. Bu düzenleme sonrasında her bir aile üyesi, yüzde 25 devlet katkısı avantajından ayrı ayrı yararlanabilecek. Yeni düzenleme ile tasarruf alışkanlığının ve finansal okuryazarlık bilincinin, küçük yaşlardan itibaren gelişmesi hedefleniyor.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Allianz Türkiye’nin 18 yaş altı bireylere yönelik BES sözleşmelerinde yurt içi eğitim danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim avantajı da sağlanıyor. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, 18 yaş altı gençlerin farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireysel emeklilik sözleşmelerini zenginleştirdiklerini söyledi.