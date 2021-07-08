Garanti BBVA esnaf ve KOBİ’lerin nakit yönetimi ihtiyaçlarına fayda sunacak yenilikçi çözümlerini tanıttı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, pandemide, KOBİ’ler için dijitalleşmenin öncelikli hale geldiğini belirtti. GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer de, şu bilgileri verdi: “Garantibbvapos.com.tr’de, 3 bin TL’ye varan Bonus ve indirimlerin bilgisi yer alıyor. Ticari kredi kartı sahibi POS müşterilerimize 10 bin TL’ye kadar ekstre erteleme, 5 bin TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyoruz.”
08 Tem 2021 - 13:23- Ekonomi Güncelleme: 08 Tem 2021 - 13:24
Esnaf ve KOBİ’lere yenilikçi çözümler
Garanti BBVA esnaf ve KOBİ’lerin nakit yönetimi ihtiyaçlarına fayda sunacak yenilikçi çözümlerini tanıttı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel K...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.