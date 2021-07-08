08 Tem 2021 - 13:23- Ekonomi G: 08 Tem 2021 - 13:24

Esnaf ve KOBİ’lere yenilikçi çözümler

Garanti BBVA esnaf ve KOBİ’lerin nakit yönetimi ihtiyaçlarına fayda sunacak yenilikçi çözümlerini tanıttı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel K...
Esnaf ve KOBİ’lere yenilikçi çözümler mask

Garanti BBVA esnaf ve KOBİ’lerin nakit yönetimi ihtiyaçlarına fayda sunacak yenilikçi çözümlerini tanıttı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, pandemide, KOBİ’ler için dijitalleşmenin öncelikli hale geldiğini belirtti. GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer de, şu bilgileri verdi: “Garantibbvapos.com.tr’de, 3 bin TL’ye varan Bonus ve indirimlerin bilgisi yer alıyor. Ticari kredi kartı sahibi POS müşterilerimize 10 bin TL’ye kadar ekstre erteleme, 5 bin TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyoruz.”

08 Tem 2021 - 13:23 - Ekonomi

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