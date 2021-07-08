Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenen Panayır Günleri, da gerçekleştirilecek 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Panayır boyunca ve indirim sürprizler de Körfezlileri bekleyecek.
SÜRPRİZ İNDİRİMLER OLACAK
Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Petkim Park alanındaki gerçekleştirilecek ve bayram Körfez’e erken gelecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, tüm Körfezlileri panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.