Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenen Panayır Günleri, da gerçekleştirilecek 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Panayır boyunca ve indirim sürprizler de Körfezlileri bekleyecek.

SÜRPRİZ İNDİRİMLER OLACAK

Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Petkim Park alanındaki gerçekleştirilecek ve bayram Körfez’e erken gelecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, tüm Körfezlileri panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.