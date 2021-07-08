Yıldızlı: Ucube tek adam rejimi ile kriz arttı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü bugün partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda birçok kaleme gelen zamları ve ekonomiyi değerlendirdi. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamanın Kocaeli ayağını İl Başkanı Harun Yıldızlı okudu. İktidara yoğun eleştirilerin olduğu açıklamada İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İl Başkan Vekili Bülent Sarıve partililer hazır bulundu.

“MİLYONLAR AÇLIKLA BOĞUŞUYOR”

“Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girmesi ile ekonomik kriz iyice arttı” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor” denildi.

“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Temmuz ayıyla beraber zam yağmurunun yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşılan o ki, şahlanan yine milyonlar değil, bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. 01 Temmuz itibariyle eklektiğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG’ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Son zamanlarla birlikte sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen, vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu düzeni değiştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

“ENFLASYON VERİLERİNDE GÖZÜKÜYOR”

TÜİK’in son verileri Mazot, gübre, elektriğe yansıyacağı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "TÜİK’in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görülüyor. TÜİK’in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17,53 ile son 2 yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyeti ise yüzde 42,89 artışla 32 ayın zirvesinde. Bütün bu gelişmeler saray rejiminin yarattığı yıkımın halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işareti. Üretici ve tüketici enflasyonu arasında fark, bir süre sonra artan maliyetlerin tüketiciye yüksek enflasyon olarak döneceğini gösteriyor.

SON ZAMLAR ENFLASYONA YANSIYACAK

Türk Lirasının döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ise ithal girdiye mahkum edilmiş çiftçimizin, üreticimizin maliyetlerinin artacağının habercisi. Mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak. Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzde ki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var; o da saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşın hayatını daha pahalı, daha yaşanamaz hale getirecek”