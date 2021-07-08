AYM’den Gergerlioğlu için ifade özgürlüğü vurgusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırmıştı. AYM, Gergerlioğlu’nun ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. 1 Temmuz’da çıkan karar 6 Temmuz’da Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından kararı kabul ederek infaz savcılığına gönderildi. Gergerlioğlu akşam saatlerinde tahliye oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ NE DEDİ?

Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkını kazanan başvurucu hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından ‘ihlal edildiği’ kanaatine varılarak kabul edildi. Mahkeme, ‘Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ konusunda ihlal kararı vererek manevi tazminat ve yeniden yargılama, ifade özgürlüğü kararı vererek manevi tazminata hükmetti.

BAKANLIK ‘AYM YETKİLİ DEĞİL’ DEDİ

‘Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı’nın ihlal edildiğine ilişkin bakanlık, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde devlete seçme ve seçilme hakkının yanında siyasi faaliyette bulunma hakkını sağlama şeklinde bir yükümlülük yüklenmediğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesinin konu bakımından yetkili olmadığını belirtti. AYM ise mahkemenin daha önce verdiği kararlarda seçilme hakkının sadece seçimlerde aday olma hakkını değil aynı zamanda ilgilinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini de kapsadığını kabul ettiğini belirtti. Mahkeme, “Milletvekillerinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahaleler Anayasa Mahkemesi’nin konu bakımından inceleme alanına girer. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

GERGERLİOĞLU ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ DEDİ

İfade Özgürlüğünün İhlal Edildiği’ne ilişkin ise Gergerlioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözümüne yönelik çağrı niteliğinde olduğunu, sorunun çözümü için yeniden müzakere sürecinin başlatılması ve kalıcı bir barışın tesisine ilişkin olarak örgütün yaptığı açıklamayı haberleştiren T24 haber sitesinin bir haberini kendi hesabından "Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok..! 'Öcalan devreye girerse olur' diyorlar" yorumuyla paylaşmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu iddia etti. Bakanlık, PKK silahlı terör örgütünün şiddet içeren eylem ve faaliyetlerini öven, yücelten ve teşvik eden nitelikteki paylaşımları nedeniyle hakkında ceza davası yürütülmesi ve mahkûm olmasının ifade özgürlüğüne yönelik yapılmış bir müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtti.

“DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİ İÇİN YAŞAMSAL ÖNEMDE”

AYM ise, “Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi. Ayrıca AYM, “ İfade özgürlüğü kişinin haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilmesi, düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması, bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemde olduğunu daha önce pek çok kararında açıklamıştır” ifadelerinde de bulundu.

“ŞİDDETE ÇAĞRI BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR”

AYM, haberin içeriğiyle ilgili olarak “Üç cümleden ibaret olan ilgili kısmında şiddete çağrı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gerek söz konusu haberin içeriği yönünden ve gerekse başvurucunun paylaşımının zamanlaması yönünden terör suçlarının işlenmesine kışkırtmak ve terör suçlarının işlenmesini savunmak amaçlarının bulunduğu, terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açıldığı söylenemez. Böyle bir haber ve paylaşımın terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı ne surette teşvik ettiği derece mahkemelerinin gerekçelerinde gösterilebilmiş değildir” ifadelerine yer verdi.

30 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Basının önemine de değinen AYM, “Basının kendisi için konulmuş sınırlamalara uyması gerekmesine rağmen toplum ve devlet hayatını ilgilendiren meselelerde bilgi vermesinin bir demokrasinin düzgün bir şekilde işlemesinin sağlanmasına ilişkin temel görevi bağlamında bir zorunluluk olduğu da hatırda tutulmalıdır. Basının anılan bilgileri ve fikirleri bildirme zorunluluğunun yanı sıra halkın da bunları almaya hakkı vardır” diye de belirtti. AYM, oy birliğiyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek hem yeniden yargılama yapılması gerektiğine hem de Gergerlioğlu’na 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.