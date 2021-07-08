08 Tem 2021 - 13:41- Asayiş G: 08 Tem 2021 - 14:19

Dedesini öldüren sanık cezaevinde hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kandıra’da meydana gelen olayda 87 yaşındaki dedesi Salim Över’i bıçaklayarak öldüren 31 yaşındaki Cavit Över tutuklu kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti.

Dedesini öldüren sanık cezaevinde hayatını kaybetti! mask

Olay, 22 Eylül 2020 tarihinde Kandıra Sinanlıbilalli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Cavit Över (31) aynı evde yaşadığı öz dedesi Salim Över (87) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Cavit Över, ekmek bıçağı ile dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan bıçaklanan ve ağır yaralanan Salim Över, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

DOĞAL NEDENLERDEN

Olayı gerçekleştiren torunu Cavit Över ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanık Cavit Över’in cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayet ile ilgili dava düşerken Över’in ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı öne sürüldü. 
# sağlık

08 Tem 2021 - 13:41 - Asayiş

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