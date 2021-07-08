Dedesini öldüren sanık cezaevinde hayatını kaybetti!

Olay, 22 Eylül 2020 tarihinde Kandıra Sinanlıbilalli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Cavit Över (31) aynı evde yaşadığı öz dedesi Salim Över (87) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Cavit Över, ekmek bıçağı ile dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan bıçaklanan ve ağır yaralanan Salim Över, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

DOĞAL NEDENLERDEN

Olayı gerçekleştiren torunu Cavit Över ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanık Cavit Över’in cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayet ile ilgili dava düşerken Över’in ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı öne sürüldü.