E.D'nin eşi için okuttuğu mevlitte, davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Yemekten sonra bazı kişilerde mide bulantısı ve ishal şikayetleri görüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelere başvuran 41 kişiden 40'ı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızı ile tedavi altına alınan Yavuz Selim Mahallesi muhtarı Şükriye Kavran, akşam katıldıkları mevlit programında yedikleri tavuk ve pilavdan sonra gece bazı şikayetlerinden dolayı hastaneye geldiklerini anlatarak, "Yemeği yiyenlerin yarıdan fazlası bu gece hastanelere geldi." dedi.
08 Tem 2021 - 14:16- Gündem Güncelleme: 08 Tem 2021 - 15:26
Mevlit pilavı 41 kişiyi zehirledi
Gebze'de mevlit yemeğine katılanlardan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.