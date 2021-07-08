Kocaeli'de taksi ücretlerine zam geldi

Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya çıktı. Kilometre başı da 4 lira yerine 5 lira işleyecek.
İNDİ BİNDİ 15 LİRA
Yapılan yeni ayarlamayla kısa mesafe taksi ücreti 12 liradan 15 liraya çıkartıldı. UKOME’nin taksilere ilişkin zam kararı gerekli imzaların tamamlanması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın onayı sonrası yürürlüğe görecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.