Vali Yavuz: Yapılmayan ihaleleri yapın

Kocaeli Valiliği 2021 yılı İkinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz’un başkanlık yaptığı toplantıya il müdürleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları ve bölge müdürleri katılım gösterdi.

48 ADET BAŞLAMAYAN PROJE VAR

Vali Yavuz, 2021 yılı itibariyle yatırım ve gerçekleşme oranlarını anlatarak, “440 proje bulunmaktadır. Biten proje 45, devam eden 298, ihale aşamasında 49, henüz başlanamayan ise proje sayısı ise 48’dir. 2021 yatırımlarının proje tutarı toplam 15 milyar 915 milyon TL, ödenek toplamı ise 4 milyar 333 milyon TL’dir. Ödenekten yapılan harcama toplamı 1 milyar 203 milyon TL olup yılın ilk 6 ayında nakdi gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 28’dir. 2021 yılı ödeneğinin yüzde 64’ü merkezi yönetim bütçesine, yüzde 36’sı mahalli idarelere aittir” dedi.

“YATIRIMLAR BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”

Ödeneğin dağılımını paylaşan Yavuzi “Ödeneğin yüzde 47’si, yüzde 27.3’ü hizmet binaları, teknolojik araştırma kentsel ve kırsal altyapı gibi yatırımlara yüzde 17.4’ü enerji sektörüne, yüzde 7’si eğitim sektörüne, yüzde 5.3’ü sağlık sektörüne ayrılmıştır. Diğer sektörlere ise yüzde 1’lik gibi bir pay düşmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı yüksek olan yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete alınması, yatırımların kontrol, denetim ve takiplerinin yapılması, kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyetli göstereceklerine inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.

“AŞIDA ÇOK ÖNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEYİZ”

Aşılanma konusu hakkında da konuşan Vali Yavuz, “ Aşı konusunda durumumuzun çok kötü olduğunu söyleyemeyiz ama çok önlerde olduğumuzu da söyleyemeyiz. Başta kamu ve kuruluşlarının bu konuyu gündemlerinin ilk sırasına almalarını ve bize destek olmalarını bekliyoruz. Kaymakamlarımız denetimler dahil hiç olmadığı kadar sokakta, hep beraber dolaştık. Özellikle pandemiyi Eylül ayından itibaren gündemimizden çıkarmak istiyorsak, Delta Varyantı’ndan da uzak durmak istiyorsak aşı mutlaka olmalıyız. Çeşitli bilgi kirliliğine kendimizi kaptırmayalım. Aslında pandemi bir sağlık sorunu olmaktan çok ulusal güvenlik sorunudur. Bunu böyle okuyamayanlar tarihi bilmiyorlardır ya da gelecekten haberdar değildir” dedi.

“RAHAT ETTİRMEK İÇİN BURADAYIZ”

İhalaler hakkında da konuşan Yavuz, “Özellikle bu ikinci yarıda tüm bölge kuruluşlarımın performanslarının artmasını bekliyorum. Ödenekleri daha verimli kullanmamız lazım. Telefonlarım sizde değil, şehirde herkeste var. Biz rahat etmek için değil, rahat ettirmek için buradayız. Davranışlarımızda bir anormallik varsa kabullerimizde sorun vardır. Paradigmalarımızı tekrar tekrar gözden geçirmeliyiz. Mesela otomatikleşmişse teşekkür etmeyi kimse unutamaz. Özür dilemeyi de öyle. İkinci 6 ayda hem ayrılan ödeneğin harcanması hem nakdi hem de fiziki gerçekleşmeyi daha üste taşımalıyız. Yapılmayan ihalelerimizin yapılması, yapılamıyorsa neden yapılmadığının izahını bana yapın” dedi. Toplantının soru cevap kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.