Derince ve Darıca’nın rakipleri pazartesi günü belli oluyor

2021-2022 sezonu TFF 3. Lig Grup Kura çekim tarihi belli oldu. Buna göre; TFF 3. Lig Grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katılacak. Kentimizin profesyonel liglerdeki iki temsilcisi Derince ve Darıca Gençlerbirliği, yeni sezonda da 3.Lig’de mücadele edecek. Gölcükspor ise tam 37 yıl aradan sonra BAL’a düştü.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.