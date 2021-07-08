Derince ve Darıca’nın rakipleri pazartesi günü belli oluyor

2021-2022 sezonu TFF 3. Lig Grup Kura çekim tarihi belli oldu. Buna göre; TFF 3. Lig Grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katılacak. Kentimizin profesyonel liglerdeki iki temsilcisi Derince ve Darıca Gençlerbirliği, yeni sezonda da 3.Lig’de mücadele edecek. Gölcükspor ise tam 37 yıl aradan sonra BAL’a düştü.