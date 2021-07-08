Altın Kiraz’da etkinlik bitmez

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda etkinlikler bitmiyor. Turnuvanın iki başarılı ve centilmen takımı Sarı Gold Altın Kuyumculuk takımının kaptanı, Körfez Belediyespor’un eski futbolcularından Fırat Türker için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

1984 doğumlu eski profesyonel futbolcu kendisine yapılan jestten ötürü komite başkanı Metin Özkan ilk iki takım sporcularına teşekkür etti. Fırat Türker futbol oynadığı dönemde Gaziantepspor, Zeytinburnuspor, Çaykur Rize, Akhisarspor, Alanyaspor, Bozüyükspor, Pazarspor, Sarıyer, Turgutlu, Düzce, Zonguldak Kömür ve son olarak Doğantepespor’da forma giymişti.