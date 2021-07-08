08 Tem 2021 - 15:28- Spor G: 08 Tem 2021 - 15:30

Gölcük’ün güreşçileri Kırkpınar’a uğurlandı
Gölcük’ün güreşçileri Kırkpınar’a uğurlandı mask
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde boy gösterecek olan Gölcük Belediyespor Yağlı Güreş Takımını uğurladı. Pehlivanları tek tek selamlayan Sezer, pehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, başarı dileklerini iletti.

GÖLCÜK’Ü VE KOCAELİ’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKSİNİZ

Güreşçilere seslenen Başkan Sezer: “Önemli bir tarihi sporumuzu yapıyoruz. Bütün yıl yaptığınız antrenmanlarlaKırıkpınar için hazırlandığınızı biliyorum. Bu yıl 660’ıncısı yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, Gölcük’ü ve Kocaeli'yi en güzel şekilde temsil edeceğinize olan güvenim tam. Antrenörlerimiz Osman Özgün, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı hocalarımıza,idari heyete ve güreşçilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.

KIRKPINAR’A GİDEN KAFİLE

Koordinatör - Yusuf Yüksel

Antrenörler - Osman Özgün, Rüstem Çavdar ve Yusuf Tatlı.

PEHLİVANLAR

Rıfat Poyraz

Yıldıray Akın

Abdülrefik Öner

Kazım San

Berat Pehlivanoğlu

Uğur Taşdan

Ömer Özbek

Hüseyin Soğukoğlu

Yunus Emre Uzuner

Yunus Emre Akman

Enes Özbek

Hayri Şen

Berat Coşkun

Bilal Taha Coşar

Eren Ağkurt

Yaser Çavuşoğlu

Bilal Özbay

Yaser Özer

Ömer Yüksel

Ömer Açıkgöz

İbrahim Balta

Sercan Serinkan

Yahya Aydın

Burak Serinkan

Engin San

Siraç Sefer

Metehan Baydemir

08 Tem 2021 - 15:28 - Spor

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