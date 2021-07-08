Gölcük’ün güreşçileri Kırkpınar’a uğurlandı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde boy gösterecek olan Gölcük Belediyespor Yağlı Güreş Takımını uğurladı. Pehlivanları tek tek selamlayan Sezer, pehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, başarı dileklerini iletti.
GÖLCÜK’Ü VE KOCAELİ’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKSİNİZ
Güreşçilere seslenen Başkan Sezer: “Önemli bir tarihi sporumuzu yapıyoruz. Bütün yıl yaptığınız antrenmanlarlaKırıkpınar için hazırlandığınızı biliyorum. Bu yıl 660’ıncısı yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, Gölcük’ü ve Kocaeli'yi en güzel şekilde temsil edeceğinize olan güvenim tam. Antrenörlerimiz Osman Özgün, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı hocalarımıza,idari heyete ve güreşçilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.
KIRKPINAR’A GİDEN KAFİLE
Koordinatör - Yusuf Yüksel
Antrenörler - Osman Özgün, Rüstem Çavdar ve Yusuf Tatlı.
PEHLİVANLAR
Rıfat Poyraz
Yıldıray Akın
Abdülrefik Öner
Kazım San
Berat Pehlivanoğlu
Uğur Taşdan
Ömer Özbek
Hüseyin Soğukoğlu
Yunus Emre Uzuner
Yunus Emre Akman
Enes Özbek
Hayri Şen
Berat Coşkun
Bilal Taha Coşar
Eren Ağkurt
Yaser Çavuşoğlu
Bilal Özbay
Yaser Özer
Ömer Yüksel
Ömer Açıkgöz
İbrahim Balta
Sercan Serinkan
Yahya Aydın
Burak Serinkan
Engin San
Siraç Sefer
Metehan Baydemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.