Selim “Yeni bir başpehlivan çıkarsa ödüllendireceğim, bu ödül ev olur, araba olur" dedi.

ÖDÜLLENDİRMEK BENİM İŞİM

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim "Yeni bir başpehlivan yeni bir yüz çıkarsa daha iyi olacak. Ben de Kırkpınar ağasıyım, ödüllendirmek benim işim" dedi. Selim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kısıtlı da olsa seyircili yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu sene gençlerden iddialı olabilecek, takip ettiği pehlivanların da Kırkpınar'da boy göstereceğini ifade eden Selim, güreşlerin çok güzel geçeceğini söyledi.

SALGIN OLUMSUZ ETKİLEDİ

Geçen sene salgın nedeniyle Kırkpınar'ın yapılamadığını hatırlatan Selim, "Bu sene başpehlivanlığı yeni bir pehlivan kazanırsa, ben de onu ödüllendireceğim. Ben gençlerden yeni bir pehlivan çıksın istiyorum. Şu andaki başpehlivanlarımız hepsi iyi ve güzel, hiçbirini ayırmıyorum. Ama yeni bir başpehlivan yeni bir yüz çıkarsa daha iyi olacak. Ben de Kırkpınar ağasıyım ödüllendirmek benim işim. Kimse kusura bakmasın yeni bir başpehlivan çıkarsa ödüllendireceğim, bu ödül ev olur, araba olur." diye konuştu.

KIRKPINAR AĞALIĞI BAMBAŞKA… EDİRNESPOR’A SPONSOR OLACAĞIM…

Selim, Kırkpınar ağalığının çok farklı bir şey olduğunu, herkesin ağalık yapamayacağını belirterek güreşleri çok seven ve zaman ayıran kişilerin ağa olması gerektiğini vurguladı. Başpehlivanlardan İsmail Balaban'ın bir süre önce kazandığı yarışmaya da değinen Selim, Balaban'ın yarışmada güreş camiasını en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. Kırkpınar Ağası Selim, Edirnespor'a da ciddi anlamda sponsorluk desteği vereceğini, şu anda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.