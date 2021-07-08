660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, "Cihan Pehlivanı" Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.

PROGRAM KESİNLEŞTİ

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, bugün minik boyda başlayacak. Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Güreşlerde 10 Temmuz Cumartesi günü (yarın) ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu da, organizasyonun yarınki ikinci gününde gerçekleştirilecek. Organizasyonun son gününde (Pazar günü), başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

ALTIN KEMER SON DÖNEMDE ÇOĞUNLUKLA ANTALYA'YA GİTTİ

Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanlarına bakıldığında, 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti. 2014'te Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara'nın başpehlivanlığı haricinde, Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri Antalya'ya taşıdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.