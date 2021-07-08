660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, "Cihan Pehlivanı" Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.
PROGRAM KESİNLEŞTİ
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, bugün minik boyda başlayacak. Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Güreşlerde 10 Temmuz Cumartesi günü (yarın) ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu da, organizasyonun yarınki ikinci gününde gerçekleştirilecek. Organizasyonun son gününde (Pazar günü), başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.
ALTIN KEMER SON DÖNEMDE ÇOĞUNLUKLA ANTALYA'YA GİTTİ
Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanlarına bakıldığında, 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti. 2014'te Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara'nın başpehlivanlığı haricinde, Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri Antalya'ya taşıdı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları:
2009: Mehmet Yeşil Yeşil
2010: Mehmet Yeşil Yeşil
2011: Ali Gürbüz
2012: Ali Gürbüz
2013: İsmail Balaban
2014: Fatih Atlı
2015: Orhan Okulu
2016: Recep Kara
2017: İsmail Balaban
2018: Orhan Okulu
2019: Ali Gürbüz
2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.