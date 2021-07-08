Murat Başak’tan zorunlu veda

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor’da, kısa bir süre önce sportif direktör olarak göreve getirilen Murat Soner Başak ile özel nedenlerden ötürü yollar ayrıldı. Konuyla ilgili Başkan Temel Erten ve Murat Soner Başak açıklamalar yaptı

TEMEL ERTEN: BEKLEMİYORDUK

Gölcükspor Kulüp Başkanı Temel Erten “16 Haziran’da yaptığımız kongreden sonra, ilk toplantımızda aldığımız karar neticesi, bir “Sportif Direktör” ile çalışılması yönünde görüş birliği içine girdik. Konu ile ilgili olarak oluşturulan transfer komitesine ön görüşme yetkisi verdik. Bir sonraki yönetim kurulu toplantısında yaptığımız fikir alışverişlerinden sonra oluşturulan sportif direktör havuzu içinden, Murat Soner Başak kardeşimizin Gölcükspor’a Sportif Direktör olması yönünde ortak bir zeminde buluşup, çalışma kararı aldık” dedi.

ENDİŞESİNİ BİLDİRDİ

Erten açıklamasının devamında “Prensipte anlaştığımız Murat Soner Başak ile sözleşmenin detaylarının oluşturulması için gerekli kurulların yetkilendirilmesini yaptık. Gelinen son süreçte, hem Murat Soner Başak hem Gölcükspor camiası olarak kimsenin hesaplayamayacağı durum olan ailevi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldık. İlk görüşmemizden son görüşmemize kadar heyecanını hep en üst seviye de tutan Murat Başak kardeşimiz, karşılaştığı bu olumsuz durumun camiamızı etkilemesinden duyduğu endişeyi bizlere bildirdi ve müsaade istedi” dedi.

HER ZAMAN GÖLCÜK’ÜN EVLADI

Erten son olarak “Göreve başlamadan müsaade istemesine kayıtsız kalamadık. Gölcük’ün evladı bizim kardeşimiz olan Gölcükspor’un maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduğuna inancımızın tam olduğu Murat Soner Başak kardeşimizin gelişi, bizleri ne kadar heyecanlandırıp, umutlandırmış ise karşılaştığı bu olumsuz durum da bir o kadar üzmüştür. Kendisine kısa sürede de olsa, ortaya koyduğu katkı için teşekkür eder, yaşadığı sıkıntı için geçmiş olsun dileklerimizi yönetim kurulu adına sunar, bu camianın kapısının ona her zaman açık olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.

MURAT SONER BAŞAK: ARMASI DAİMA KALBİMDE

Murat Soner Başak konu ile ilgili şu düşüncelere yer verdi: “Maddi ve manevi her daim yanında olduğum yıllarca hizmet ettiğim, kaptanlığını yaptığım, armasını kalbimin üstünde taşımaktan gurur duyduğum Gölcükspor camiası şahsımla sportif direktörlük görevi için görüşme kararı aldı. Alınan bu karar neticesinde transfer komitesi ve ben görev ile ilgili fikir alışverişinde bulunup sonuca varmak adına görüşme yaptık. Yapılan görüşme neticesinde görev şahsıma tevdi edildi.

BEN İSTEDİM

Prensipte anlaştığımız görevle ilgili sözleşme aşamasına gelemeden, yaşadığım bir ailevi sağlık sorunu nedeni ile imza aşamasında olduğumuz sürecin sonlanmasını istedim. Zaten hiçbir zaman benim için önemli olmayan sözleşme detaylarını dahi konuşma gereği duymadım. Verilecek imkânların ölçüleri ile hiç ilgilenmedim. İnsanın ailesi olarak gördüğü bir camiadan, böylesi beklentileri olması da asla mümkün olamaz.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

İkinci ailem olarak gördüğüm beni ben yapan kulübümden gelen bu kutsal görev teklifi, beni nasıl heyecanlandırmış ise insanüstü ve insanın elinde olmayan bir durumdan dolayı görevden müsaade istemek durumunda kalmak da beni bir o kadar üzmüştür. Şu an itibarıyla, ailemin bana daha fazla ihtiyaç duymasından ötürü, diğer ailem olan Gölcükspor ve tüm taraftarlarından müsaade istiyor, üzüntümü tekrar ifade ediyorum. Bu süreçte yanımda olan tüm Gölcükspor severlerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum”.